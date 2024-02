Pablo Longoria : « Je suis allé voir Xabi Alonso »

Pablo Longoria a eu du flair.

Mais pas d’arguments. Dans un entretien XXL accordé à So Foot (n°213, en kiosque jeudi 8 février), le président de l’Olympique de Marseille se confie comme rarement. Entre deux digressions sur Marseille et l’avenir du monde du football, l’Espagnol s’est justifié sur la valse des entraîneurs sur son banc de touche, et notamment sur le choix de son ami Marcelino l’été dernier : « Mon analyse, c’était qu’en maintenant la rigueur, la culture du travail et le rythme physique introduits par Igor Tudor, mais en y ajoutant un peu d’ordre, on pouvait avoir de meilleurs résultats. » …

AHD pour SOFOOT.com