Pablo Longoria : « Est-ce que je suis fragilisé ? Je ne crois pas »

Pablo pique aussi.

Dans un long entretien accordé à RMC Sport, Pablo Longoria revient sur la séquence des tensions avec les groupes de supporters marseillais : « Ce qui s’est passé dans cette réunion était complètement inacceptable » . Le constat est clair et depuis, le président de l’OM s’est entretenu individuellement avec les groupes de supporters. Il a aussi confirmé qu’il n’y avait pas eu de menaces de mort pendant ces échanges, validant ainsi la version de Rachid Zeroual, leader des South Winners et que cet événement est maintenant derrière lui et qu’au contraire, cet épisode lui a ouvert les yeux. « À partir du moment où j’ai pris – après beaucoup de conversations avec notre propriétaire – la décision de continuer, je m’investis dans la durée. C’est la première condition , affirme l’Espagnol . Est-ce que je suis fragilisé ? Je ne crois pas. J’ai beaucoup d’énergie et beaucoup d’envie. C’est vrai que j’ai compris beaucoup de choses que j’avais cherché à ignorer. C’est pour ça que mes modalités de fonctionnement, peut-être que quelques personnes l’auront noté, ont un peu changé du point de vue de l’attitude. C’est lié aux évènements, mais c’est toujours fait dans le but de chercher le bien de l’institution et de la protéger, avec un niveau d’engagement supérieur à celui que j’avais le 18 septembre. » …

LP pour SOFOOT.com