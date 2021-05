Ouverture des commerces le dimanche : Élisabeth Borne demande aux préfets d'engager des concertations locales

"Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par les préfets pour permettre aux commerces d'ouvrir le dimanche ces prochaines semaines", a indiqué le ministère du Travail.

La ministre du Travail Élisabeth Borne, le 29 avril 2021. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Alors que le ministre de l'Économie Bruno Le Maire avait indiqué lundi 11 mai trouver "légitime" la demande des commerces fermés en raison de la crise sanitaire de pouvoir ouvrir le dimanche à partir du 19 mai, jour de leur réouverture, la ministre du Travail Élisabeth Borne a adressé une instruction aux préfets pour qu'ils engagent des concertations locales en vue d'accorder des dérogations exceptionnelles au travail dominical.

"Pour permettre aux commerces de rattraper la baisse du chiffre d'affaires subie en raison des fermetures administratives et afin d'étaler les flux de clients sur l'ensemble de la semaine pour limiter au maximum la circulation du virus, des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par les préfets pour permettre aux commerces d'ouvrir le dimanche ces prochaines semaines ", indique le ministère dans un communiqué diffusé lundi soir. "Comme en janvier 2021, ces dérogations découleront des concertations locales qui seront organisées par les préfets avec les acteurs économiques et partenaires sociaux de leur territoire", poursuit le ministère.

L'instruction adressée aux préfets les "invite à initier dès maintenant les concertations locales en vue d'adopter les arrêtés préfectoraux qui s'imposeraient pour le mois de juin , en fonction des demandes des acteurs locaux et des spécificités propres à chaque département". "Les dérogations qui seraient accordées n'ont pas vocation à se substituer à celles déjà existantes, notamment celles accordées par le maire dans la limite de 12 dimanches par an", précise le ministère.

Ce dernier demande aussi aux préfets de rappeler aux entreprises concernées que l'ensemble des garanties accordées aux salariés dans le cadre du travail dominical doivent être respectées , comme les contreparties salariales ou le respect du principe de volontariat. "Le gouvernement souhaite prendre toutes les dispositions nécessaires pour faciliter la reprise économique de notre pays. Cela doit se faire dans le cadre d'un dialogue direct avec les acteurs concernés, territoire par territoire, et dans le strict respect des droits des salariés", a déclaré Élisabeth Borne, citée dans le communiqué.

"Je suis favorable à ce qu'on fasse preuve de souplesse sur les ouvertures du dimanche", avait indiqué plus tôt sur franceinfo le ministre de l'Économie Bruno Le Maire à la question de savoir s'il était favorable à ce que les commerces puissent ouvrir tous les dimanches. "Je me mets à la place de tous ces commerçants dans l'habillement, la chaussure qui ont perdu énormément de chiffre d'affaires pendant ces mois de fermeture, ils veulent redémarrer vite, ils veulent redémarrer fort", a expliqué Bruno Le Maire, alors que tous les commerces fermés en raison de la troisième vague d'épidémie de Covid-19 vont pouvoir rouvrir le 19 mai. " Tous ceux qui veulent travailler doivent pouvoir travailler et tous ceux qui reprennent le travail doivent avoir une incitation à reprendre le travail", a-t-il estimé.