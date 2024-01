information fournie par So Foot • 10/01/2024 à 21:38

Ouverture d'une nouvelle enquête visant Nasser, après une plainte de son ancien majordome

En ce moment, c’est une affaire par jour pour Nasser Al-Khelaïfi.

Selon les informations du Monde , confirmées par le parquet de Paris, une enquête préliminaire visant le président du PSG a été ouverte il y a quatre mois (septembre 2023) pour d’ « éventuelles infractions de travail dissimulé, et exploitation de personne vulnérable » . Cela fait suite à une plainte contre X déposée en mars 2023 par Hicham Karmoussi, ancien majordome de Nasser, pour « des faits de travail dissimulé, d’emploi d’étranger non muni d’une autorisation de travail, de harcèlement moral, de violences psychologiques, de menaces et de conditions de travail contraires à la dignité humaine » . Les deux hommes sont en guerre ouverte depuis de longs mois maintenant.…

JB pour SOFOOT.com