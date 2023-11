Ousmane of the match

Auteur de son match le plus complet et de son premier but sous ses nouvelles couleurs parisiennes, Ousmane Dembélé a délivré une partition parfaite face à l’AS Monaco (5-2). De bon augure alors que se profilent d’importantes échéances pour le club parisien jusqu’à la trêve hivernale.

C’est une ovation qui pourrait définitivement lancer l’aventure d’Ousmane Dembélé au PSG. Remplacé à la 71 e minute par Bradley Barcola, le numéro 10 du PSG salue le public du Parc le sentiment du devoir accompli, nageant dans le bonheur de son premier golazo inscrit dans son nouveau jardin. En esthète, celui-ci est magnifique : tout est parti d’un coup franc joué rapidement par Fabián Ruiz, que Dembélé s’est emmené comme seul un joueur en confiance aurait pu le faire, d’une aile de pigeon du pied gauche, avant d’envoyer une minasse du droit sous la barre du pauvre Philipp Köhn, dans un angle fermé. De quoi emballer Luis Enrique en conférence de presse d’après-match : « Son but, c’est du 100% pur Dembélé, avec cette frappe spectaculaire… Je suis ravi depuis le premier jour qu’il soit venu au PSG. C’est le joueur le plus déséquilibrant du monde. J’adore avoir dans mon équipe un joueur de ce profil. » De quoi aussi mettre un crochet dont l’ASM ne se remettra pas, et d’affirmer par la même occasion que le TGV Dembélé est bel est bien lancé à pleine vitesse.

L’équilibre offensif passe par Dembouz

Cela faisait quelques semaines, quelques matchs même, qu’Ousmane Dembélé montait en puissance. On l’avait vu notamment à Milan, dans l’enfer de San Siro, être le Parisien le plus dangereux et prendre le relais d’un Kylian Mbappé en demi-teinte. Rebelote ce vendredi soir, dans un match à enjeu puisque Monaco était à seulement trois points au coup d’envoi : Dembélé a offert un récital, notamment en première période, tandis que son alter ego et capitaine du couloir gauche a semblé un peu moins tranchant. Bien que surveillé par Ismail Jakobs et le jeune Soungoutou Magassa, Dembouz a fait des ravages avec l’aide de son pote Achraf Hakimi dans le couloir. Tantôt plus dans l’axe, tantôt provocateur le long de la ligne, l’ancien Rennais a donné le tournis à ses adversaires du soir tout en régalant ses potes rouge et bleu.…

Par Andrea Chazy (avec Tom Binet), au Parc des Princes pour SOFOOT.com