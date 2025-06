Ousmane Ly : « Avant, personne ne venait à Montfermeil »

Crédit : Nine Halimi

Suivis pendant une saison complète, les U17 nationaux du FC Montfermeil sont à l’honneur dans la série documentaire Maintenant ou jamais : FC Montfermeil , disponible sur la plateforme MAX. Son réalisateur, Ousmane Ly, nous raconte l’essence du projet, son envie de montrer une autre image de la banlieue, tout en avertissant les jeunes sur le monde impitoyable du football.

Comment est venue l’idée de cette série documentaire ?

À l’origine, je fais surtout des clips, j’ai aussi énormément travaillé pour des marques, mais j’ai toujours voulu faire de la fiction, du long métrage ou du documentaire. Le producteur Guillaume Thevenin, avec qui je travaille et qui est un mordu de foot, avait pensé à un docu sur un club de foot amateur où l’on parle de l’émergence des jeunes, comment ils font pour devenir pro. Venant de Montfermeil, qui est l’un des meilleurs clubs amateurs en France, puisqu’il est le seul du pays à avoir les U17 et les U19 Nationaux, et connaissant très bien la ville et le club, où j’ai même joué jusqu’à mes 15 ans, je savais que je serais vraiment à l’aise pour faire un tel projet. Tout s’est rapidement enchaîné, puisque HBO a été directement emballé. Pour moi, c’était un choix instinctif, je n’aurais pas été légitime de le faire dans une autre équipe, parce que comme pour les villes, chacun a son histoire.…

Propos recueillis par Thomas Morlec pour SOFOOT.com