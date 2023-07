Ousmane Dembélé pressenti pour être le futur capitaine du FC Barcelone

Profiter des changements en interne.

Depuis l’annonce de la retraite de Sergio Busquets et le départ de Jordi Alba, le Barça cherche un nouveau capitaine. L’institution catalane fonctionne avec quatre capitaines, dont faisaient évidemment partie le milieu de terrain et le latéral. Le départ de ces historiques du FC Barcelone libère deux places et pourrait donc profiter à Ousmane Dembélé. Selon Sport , le Français est très apprécié par Xavi et le vestiaire, et notamment par la maturité dont il fait désormais preuve après des débuts plutôt tumultueux et irréguliers. Avec 35 matchs la saison dernière, il a activement participé au sacre en Liga.…

EL pour SOFOOT.com