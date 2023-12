information fournie par So Foot • 24/12/2023 à 16:59

Oui, la Laponie a bien son équipe nationale de football

En ces fêtes de fin d’année, direction le pays du père Noël où le football joue aussi un rôle à part : la Laponie. Le ballon rond est l’un des éléments d’unité du peuple autochtone de la région, les Samis, dont le territoire s’étend sur quatre pays différents.

Derrière le terme Laponie, il est souvent fait référence au pays imaginaire du père Noël, peuplé de rennes et de lutins. Pourtant, ce territoire est bien réel. Il s’étend sur plus de 400 000 km 2 dans les régions septentrionales de quatre pays : la Norvège, la Suède, la Finlande et la Russie. Tout au long de son histoire, la Laponie a été habitée par le peuple autochtone nomade des Samis, qui compte aujourd’hui environ 100 000 représentants. Gare à ceux qui les appellent « lapons », puisque c’est un terme péjoratif suédois qui signifie « porteur de haillons ». C’est d’ailleurs pour cette raison que ce territoire ne se nomme pas Laponie en langue locale, mais Sápmi .

Le football comme moyen d’unité d’une population éclatée

Les termes discriminatoires à l’encontre de ce peuple n’ont rien d’étonnant, tant cette minorité a fait l’objet de persécutions tout au long du XX e siècle. Par exemple, les Samis ont fait l’objet d’une politique d’assimilation de la part de l’État norvégien à partir du XIX e siècle. Ce qui a entraîné des lois restreignant leurs accès à leurs terres ou bien encore l’usage de la langue sâme jusqu’en 1959. Néanmoins, à partir des années 1970, les droits de ce peuple sont peu à peu reconnus grâce à la création des « parlements samis » pour faire remonter leurs revendications auprès des différents gouvernements nationaux. Mieux reconnus, les Samis instaurent des moyens pour promouvoir leur identité. Et c’est là que le ballon rond intervient.…

Par Kévin Veyssière pour SOFOOT.com