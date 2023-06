Oui, Fiorentina-West Ham est la plus belle finale européenne de la saison

Foto Marco Bucco/LaPresse 27 Maggio 2023 - Firenze, Italia Sport, Calcio Fiorentina vs Roma - Campionato italiano di calcio Serie A TIM 2022/2023 - Stadio Artemio Franchi.Nella foto: Jonathan Jkone esulta dopo aver segnato il gol del 2-1 Photo Marco Bucco/LaPresse May 27, 2023 - Firenze, Italy Sport, Soccer Fiorentina vs Roma - Italian Serie A Football Championship 2022/2023 - Artemio Franchi Stadium.In the photo: Jonathan Ikone celebrates after scoring the goal of 2-1 - Photo by Icon sport

West Ham et la Fiorentina ont rendez-vous à l'Eden Arena de Prague ce mercredi soir pour en découdre en finale de Ligue Europa Conférence. Une confrontation aussi indécise qu'alléchante.

Aucun Français ne foulera la pelouse du stade Atatürk d’Istanbul samedi soir pour la finale de la Ligue des champions entre Manchester City et l’Inter Milan ? Que les fans de football tricolores se rassurent, après avoir vu Loïc Badé soulever la C3 avec Séville, ils sont certains de voir un Frenchie soulever un autre trophée européen ce mercredi soir, puisque le Florentin Jonathan Ikoné fera face aux Londoniens Alphonse Areola et Kurt Zouma. L’une des nombreuses raisons de dévorer une affiche qui ne doit surtout pas être dénigrée, malgré la programmation de trois finales européennes en dix jours. D’autant que ce sera également l’occasion de prendre des nouvelles de plusieurs anciens de Ligue 1 comme Thilo Kehrer, Lucas Paquetá ou encore Nayef Aguerd. Sans oublier le plaisir de revoir Sofyan Amrabat couvrir les trois quarts du pré. Et pour ceux qui ne sont pas convaincus par la valeur de cette toute jeune C4, ils n’ont qu’à demander aux supporters de l’AS Roma.

Affiche inédite, affiche historique

Vous en avez marre des Real-Manchester City et des Bayern-Barça proposés presque chaque année par une Ligue des champions de moins en moins encline à faire une petite place aux surprises ? Ce West Ham-Fiorentina a au moins l’avantage d’être inédit dans l’histoire des compétitions européennes. Une petite bouffée d’air frais apportée par des clubs que pas grand monde n’attendait à ce niveau de la compétition. C’est d’ailleurs une première depuis 1976 pour les Hammers et depuis 1990 pour la Viola . Deux équipes au passé européen glorieux malgré tout, avec un sacre en Coupe des vainqueurs de coupe de part et d’autre dans les années 1960.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com