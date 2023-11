Oui, Feyenoord nous a redonné goût au football

ROTTERDAM - (l-r) Alireza Jahanbaksh of Feyenoord, Mats Wieffer of Feyenoord celebrate the 3-1 victory after the UEFA Champions League match in group E between Feyenoord and Lazio Roma at Feyenoord Stadium de Kuip on October 25, 2023 in Rotterdam, the Netherlands. ANP OLAF KRAAK - Photo by Icon sport

Combien de siestes avons-nous claquer devant un match depuis le début de saison ? Il existe un remède à cela et il nous vient directement des Pays-Bas. Du jeu, du rythme, une jeunesse fougueuse et un tacticien inspiré de Pep, le Feyenoord est une ode à la beauté et au plaisir. Explications.

Champion néerlandais en titre et actuellement leader de son groupe en Ligue des champions, devant l’Atlético, la Lazio et le Celtic, Feyenoord ne cesse de franchir les étapes à vitesse grand V. Une réussite qui s’explique en partie par l’arrivée d’Arne Slot à la tête de l’équipe en septembre 2021. Depuis deux ans, les Rotterdamois impressionnent, en témoignent les résultats obtenus : finale de Ligue Europa Conférence en 2022 et troisième d’Eredivisie la même année, quart de finale de Ligue Europa la saison passée et donc vainqueur du championnat, six piges après son dernier titre de champion. Une success story qui a donc permis au Feyenoord de retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes, la Ligue des champions. Mais ne vous y méprenez pas, si Feyenoord est de retour sur le devant de la scène continentale, ce n’est pas pour enfiler des perles.

Voir Feyenoord et puis mourir

Demandez à Maurizio Sarri. « J’ai senti la peur sur le visage de mes joueurs » , lâchait le coach de la Lazio après la débâcle à Feyenoord (3-1). Dans la fameuse bassine de Rotterdam, De Kuip pour ne pas le nommer, les Romains ont vécu l’enfer. « L’écart entre les deux équipes était considérable, surtout au niveau mental. J’ai vu des joueurs de Feyenoord sûrs d’eux, ce qui n’était pas notre cas » , ajoutait le tacticien de la Lazio, qui gardera un mauvais souvenir de cette soirée du mercredi 25 octobre à Rotterdam. Techniquement, tactiquement, physiquement, les hommes d’Arne Slot ont imposé leur suprématie dans la rencontre, donnant une véritable leçon de voetbal à une Lazio en apnée pendant plus d’une heure. A-t-on un peu de jalousie à l’encontre des supporters de Feyenoord ? Oui. Est-ce que c’est normal ? Oui. Oh quel pied, comme dirait l’autre.…

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com