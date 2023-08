Otávio s’engage avec Al-Nassr

Mais qui va bien pouvoir arrêter Al-Nassr ?

Alors que le club de Cristiano Ronaldo et Sadio Mané affronte ce mardi soir Shabab Al-Ahli, il en a profité pour annoncer la signature d’un nouvel expat en la personne d’Otávio. Le milieu de terrain international portugais de 28 ans (14 sélections), qui a passé sept saisons à Porto, a embrassé le projet du club saoudien et permis à son ancienne écurie de récupérer un mirobolant chèque de 60 millions d’euros. Otávio rejoint notamment Marcelo Brozović et Seko Fofana au milieu de terrain, Aymeric Laporte en défense et surtout l’ancien Rémois Ghislain Konan.…

AC pour SOFOOT.com