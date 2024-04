Óscar García « n'a pas compris les reproches » après son départ surprise de Reims

Un petit tour en Belgique, le meilleur remède possible.

Mi-octobre 2022, le Stade de Reims surprenait son monde en se séparant d’Óscar García, son entraîneur de l’époque, alors que tout semblait plutôt bien se passer. Il n’était alors pas question de résultats, mais de raisons personnelles, alors que le technicien espagnol traversait une période délicate, sa fille étant touchée par une grave maladie, avant de malheureusement décéder quelques semaines plus tard. Près d’un an et demi plus tard, García est revenu sur son départ de Reims pour le journal L’Équipe : « Je n’ai pas compris les reproches. C’est toujours bizarre d’être viré quand tu n’es pas en difficulté au classement, mais je ne suis pas né de la dernière pluie : c’est le foot. Tu ne maîtrises pas grand-chose. Je ne serai pas le premier ni le dernier. L’entraîneur est le premier fusible. […] À Reims, c’était une super expérience, je ne garde que les bons souvenirs. » …

