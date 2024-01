information fournie par So Foot • 12/01/2024 à 13:30

Osasuna fustige l’arbitrage après son élimination face au Barça

Le royaume de Navarre s’écroule.

Éliminés face au FC Barcelone en demi-finales de la Supercoupe d’Espagne (2-0) ce jeudi, les joueurs d’Osasuna critiquent l’arbitrage qu’ils ont subi durant leur match disputé en Arabie saoudite. Le gardien de but du 12 e de Liga, Sergio Herrera, évoque dans les colonnes de Marca une compétition « faite pour que Madrid et le Barça la jouent » , affirmant après la défaite qu’ils ont participé à ce match car « c’est leur métier » . L’équipe navarraise s’offusque de la validation du but marqué par Robert Lewandowski (59 e ), invoquant une « faute évidente » de Christensen, pas sifflée en leur faveur au départ de l’action.…

JBC pour SOFOOT.com