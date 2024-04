Orne : District haute définition

information fournie par So Foot • 18/04/2024 à 16:16

Le FC Landais est en direct !

Dans l’Orne, en Normandie, le district a décidé de doter les douze clubs de D1 d’une caméra autonome pour diffuser leurs matchs en direct. Une première en France à ce niveau, qui fascine autant qu’elle questionne sa légitimité dans le football du dimanche.

Les ingrédients sont là. Un terrain légèrement bosselé, jonché de pissenlits et de pâquerettes, quelques tacles rugueux plus ou moins maîtrisés et un ciel visiblement allergique au bleu. Aucun doute, il s’agit bien d’une rencontre de Division 1 — 9 e échelon français — dans le district de l’Orne, aux confins de la Normandie. Un seul élément dénote. Une caméra, nichée sur son mât de cinq mètres, surplombe le pré. Au FC Landais, comme pour les onze autres clubs de la poule, les matchs à domicile sont retransmis en direct sur Facebook depuis septembre dernier. « Une première en France, voire d’Europe à ce niveau » , selon Frédéric Ortiz, le directeur du district de football de l’Orne.

Tribune Guy Roux et notification Facebook

Dimanche 7 avril 2024. À l’ordre du jour, une rencontre opposant le FC Landais, actuel 4 e , et l’EP Rânes, pâle 9 e et candidat à la descente en D2. « C’est notre bête noire » , s’exclame la présidente du FC Landais, Sylvie Bazin, un club d’une centaine de licenciés fondé par son paternel « le 1 er avril 1967 » . Une heure avant le coup d’envoi, l’installation du « machin » réclame un jeu d’équilibriste au pied de la tribune Guy Roux, inaugurée en 2014 par le mythique entraîneur en personne. « Il était dans le coin pour Citroën » , se remémore la volubile Sylvie Bazin . Le mât de la caméra, sanglé de part et d’autre grâce à deux mousquetons, est placé minutieusement au milieu de terrain. « La première fois, il a manqué de basculer avec le vent. Je l’ai rattrapé à bout de bras. » Son smartphone en main, Sylvie, supportrice invétérée de l’OM, peaufine les derniers réglages : « Je dois calibrer les quatre poteaux de corners sur l’application avant de valider. » La notification Facebook tombe, « Le FC Landais est en direct » . …

