Orly : un adolescent jugé pour avoir tenté de voler? un Airbus A321

Comment un adolescent clandestin a-t-il tenté de voler un Airbus A321 de la compagnie aérienne Vueling ? Les faits remontent à juin dernier, à l'aéroport d'Orly. Le jeune homme, un Marocain âgé de 16 ans, a été arrêté après avoir été retrouvé à bord de l'appareil, rapporte Le Parisien vendredi 20 décembre. Depuis son interpellation, l'adolescent est en détention provisoire. Selon les détails de l'affaire, le jeune homme souhaitait rentrer chez lui, après avoir vécu quelques mois dans la rue en région parisienne. D'où son idée de prendre l'avion depuis Orly.« Son idée, c'était de prendre l'avion, pas évidemment d'en voler un », indique au quotidien l'avocate du mineur. Sauf qu'il est tout de même parvenu à passer tous les contrôles sans que personne ne sache pour l'instant véritablement comment. Le journal évoque un mur escaladé, mais tout reste encore très confus. Après avoir essayé de rentrer dans un premier avion, l'adolescent est parvenu à se glisser dans le cockpit d'un Airbus A321, alors vide, et s'est installé aux commandes de l'appareil.Une arrestation difficileC'est un technicien de maintenance qui a découvert l'adolescent en train de jouer avec certains boutons. Arrivées peu de temps après sur place, les forces de l'ordre ont eu du mal à procéder à l'arrestation, le jeune homme refusant de se laisser faire. Ce qui lui vaut aujourd'hui des poursuites au tribunal. Placé en garde à vue, il n'a pas voulu non plus...