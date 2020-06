Orly rouvre vendredi : qui décolle, qui reste au sol ?

Pas de noria aérienne prévue pour la réouverture d'Orly vendredi prochain, pour ce qui sera la première journée d'activité depuis l'arrêt du 31 mars. Seuls 70 vols sont prévus, entre 6 heures et 23 heures, les horaires légaux d'activité. Le rythme devrait monter à 125 vols courant juillet, boosté par l'ouverture annoncée le 1er juillet de certaines frontières internationales. Du côté d'aéroport de Paris, on sait qu'il vaut mieux être méfiant : « Depuis le début de la crise, on apprend en marchant », indique-t-on au siège d'ADP.

Le terminal Orly 3 (situé entre les ex-Orly-Sud et Orly-Ouest) va être mis en service vendredi. Neuf, modulaire, conçu pour traiter aussi bien des vols Schengen qu'internationaux, moyens ou long-courriers, avec des avions de cent à cinq cents sièges, il n'a pratiquement pas servi. Vaste, il permet d'y implanter facilement les mesures de distanciation et de contrôle sanitaire. Soixante banques d'enregistrement attendent les passagers qui trouveront ouverte la quasi-totalité des boutiques de l'espace commercial. Outre les 350 salariés de Paris Aéroport, l'activité de cette aérogare fait appel aux collaborateurs des différentes sociétés de sûreté, de la police aux frontières, des sociétés d'assistance et, bien sûr, des compagnies aériennes qui y opèrent.

Pas de connexion facilitée

