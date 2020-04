Orly (déjà) prêt à se remettre en service

L'aéroport d'Orly fermé ! Vrai et faux à la fois. Si les portes des aérogares sont closes depuis une semaine, l'aérodrome n'a jamais cessé de fonctionner. Depuis lundi 30 mars au soir, plus aucun passager commercial n'embarque ou ne débarque de l'aéroport sud-francilien alors que, pendant les vacances de Pâques, une journée habituelle voit passer 80 000 à 100 000 voyageurs empruntant 600 à 780 vols. « Le dernier jour avant de fermer, 797 passagers ont emprunté douze vols », déplore Régis Lacote, le directeur de l'aéroport Paris-Orly.

Moins de 1 % de l'activité normale ! « Nous maintenons néanmoins le terrain ouvert avec tous les moyens de secours et de sécurité de piste, car Orly peut accueillir un avion en déroutement de Roissy-CDG », précise-t-il, ce qui mobilise 250 salariés de Paris Aéroport contre 1 350 en temps normal. « L'aérodrome assure aussi le traitement des vols étatiques et Orly est devenu la plaque tournante des évacuations sanitaires de l'Île-de-France vers les hôpitaux de province. De mercredi à samedi dernier, 116 patients ont été transportés à l'occasion d'une centaine de vols. » Les pistes d'Orly ont ainsi été utilisées par des aéronefs qui ne les fréquentent guère comme l'avion de transport militaire Airbus A400M, les hélicoptères de l'armée de l'air, de la gendarmerie et de la sécurité civile ainsi que des avions-ambulances privés. Les équipes médicales sont

