"Orient Express" : les trains de luxe attendus en Europe dès 2023

Les rames, décorées dans un style rappelant les années 60 et 70, circuleront en Italie, ainsi que sur des lignes ralliant plusieurs capitales dont Paris ou Istanbul.

Une reconstitution de l'Orient Express (illustration) ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

Le groupe hôtelier Accor a annoncé jeudi 9 décembre qu'il exploitera à partir de 2023 des trains de luxe Orient Express en partenariat avec le groupe italien Arsenale, qui parcourront l'Italie du nord au sud à travers 14 régions.

"Six trains de luxe", dont certains accueilleront leurs premiers passagers "à compter de 2023", circuleront en Italie (dont certains relieront Rome, outre Paris, à Istanbul et Split), soit 16.000 km de lignes ferroviairesdans la péninsule, dont 7.000 km de lignes non-électrifiées, précise un communiqué.

Tandem SNCF/Accor

Les trains, décorés dans un style rappelant les années 60 et 70, compteront "douze cabines Deluxe, dix-huit suites, une suite Prestige et un restaurant" qui servira aux voyageurs une offre conçue en "collaboration avec les meilleurs chefs et sommeliers internationaux".

A partir de 2024, ouvrira également le premier hôtel Orient Express, "Minerva". Copropriétaire avec la SNCF de la marque Orient Express, Accor a signé un partenariat afin de la développer dans l'hôtellerie de luxe à l'international. Le premier établissement a ouvert àBangkok, dans latour King Power Mahanakhon.