ORANGE: VERS UN IMPACT LIMITÉ DE LA CRISE, SELON STÉPHANE RICHARD PARIS (Reuters) - Le groupe Orange ne devrait subir qu'un impact "relativement limité" de la crise sanitaire en cours, selon le PDG de l'opérateur télécoms français Stéphane Richard. "Sur le premier trimestre l'impact de la crise est limité (...) Je pense qu'il faut rester prudent et attendre les résultats du prochain trimestre pour mesurer quel va être l'impact de ces événements sur les comptes du groupe", a-t-il déclaré jeudi sur BFM Business. Même si le secteur des télécoms est nettement moins affecté que d'autres, "on aura un impact, c'est certain, je pense qu'il sera relativement limité mais on y verra plus clair à la fin du premier semestre donc fin juillet", a-t-il précisé. Il a par ailleurs indiqué que les enchères 5G devraient se tenir à l'automne en France. (Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)

