Opéré du dos, Pep Guardiola va manquer plusieurs matchs de Premier League

L’infirmerie de Manchester City se remplit même côté staff.

« Pep Guardiola a subi aujourd’hui une opération de routine pour un problème de dos , explique Manchester City dans un communiqué publié ce mardi . L’entraîneur souffrait depuis quelque temps de fortes douleurs dorsales et s’est envolé pour Barcelone afin d’être opéré d’urgence […] . L’opération s’est déroulée avec succès, et Pep va maintenant se rétablir et se rééduquer à Barcelone. En son absence, le directeur adjoint Juanma Lillo supervisera l’entraînement de l’équipe première sur le terrain et assumera les fonctions sur le banc de touche jusqu’au retour de Pep. Le retour de Pep est prévu après la prochaine pause internationale. » …

JB pour SOFOOT.com