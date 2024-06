Opa, le DJ punk du Fortuna Düsseldorf

Pendant 18 ans, Marcus Haefs dit "Opa" fut le DJ du Fortuna Düsseldorf pour le meilleur et pour le pire. Près de deux décennies où il a mixé pour les fans des Fortunen avec deux objectifs : cajoler les oreilles de ses auditeurs et repousser l’extrême droite loin de son stade.

Entourée de galeries marchandes et d’hôtels, la Corneliusplatz de Düsseldorf doit son charme à une fontaine entourée d’un gazon parfaitement tondu et de quelques bancs pris d’assaut. C’est dans ce cadre plutôt agréable que Marcus Haefs a donné rendez-vous, à 17h. Il est en retard, mais ce n’est pas de sa faute : en Allemagne, lorsqu’un train est à l’heure, c’est un jour à marquer d’une pierre blanche. Après avoir serré des paluches comme un politicien et claqué quelques bises, le cinquantenaire à lunettes et aux cheveux poivre et sel commande une Alt, la bière brune locale, avant de se replonger dans un mois de mai qu’il n’a pas vu passer. Il y a d’abord eu un kif avec son groupe de punk rock Dead Dates, dont il est le chanteur, puisque Marcus et ses potes se sont envolés pour quelques jours en Guadeloupe afin d’y partager l’affiche avec la référence locale du genre, The Bolokos. Une expérience renversante selon lui : « C’est un endroit magnifique. On pensait que les gens là-bas n’en avaient rien à faire d’un stupide groupe de punk allemand, et pourtant, c’est tout le contraire . On a commencé à 23h – normalement je vais au lit à cette heure-là –, mais finalement, on a joué 1h45 dans une humidité folle… J’aurais dû perdre du poids plutôt que d’en prendre ! » Surtout, quelques jours après avoir laissé derrière lui les paysages de cartes postales guadeloupéens, Marcus a dit au revoir à ce qui rythmait une partie de sa vie depuis exactement dix-huit ans : le Fortuna Düsseldorf, dont il était jusque-là le DJ officiel.

« Je crois que le meilleur moment pour partir, c’est quand les gens t’aiment encore »

Il n’y a pas beaucoup de façons idoines pour refermer ce genre de chapitre dans une vie. Mais il existe indéniablement de meilleurs scénarios que celui vécu par Marcus pour sa dernière à l’Arena de Düsseldorf. C’était le 27 mai dernier, lors de la manche retour du barrage de relégation de la Bundesliga qui opposait son club de cœur au Vfl Bochum, et alors que Fortuna avait créé la surprise en balayant la formation de première division 3-0 à l’extérieur à l’aller, c’est bien Bochum qui a renouvelé son abonnement dans l’élite au

Par Andrea Chazy, à Düsseldorf pour SOFOOT.com