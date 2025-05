Le danois Ørsted renonce au parc éolien offshore Hornsea 4 au Royaume-Uni

Le groupe danois Ørsted, spécialisé dans les énergies renouvelables, a annoncé mercredi renoncer "dans sa forme actuelle" au projet Hornsea 4 qui devait compléter le plus grand parc éolien offshore au large des côtes britanniques qu'ils exploitent déjà.

( Ritzau Scanpix / THOMAS TRAASDAHL )

"Le projet Hornsea 4 de 2.400 MW a été confronté à plusieurs évolutions défavorables, notamment la hausse continue des coûts de la chaîne d'approvisionnement, l'augmentation des taux d'intérêt et une hausse des risques liés à la construction et à l’exploitation (...) (qui) ont accru le risque d'exécution et détérioré la création de valeur du projet", a indiqué Ørsted dans un communiqué.

Le groupe, qui devait prendre sa décision finale sur Hornsea 4 plus tard dans l'année, exploite déjà les parcs éoliens offshore Hornsea 1, 2 et développe le parc Hornsea 3, la capacité combinée des trois devant dépasser 5 GW, ce qui devrait en faire le plus grand site offshore en service.

"Nous conserverons les droits du projet Hornsea 4 dans notre portefeuille de développement et nous chercherons à le développer ultérieurement d'une manière qui soit plus créatrice de valeur pour nous et nos actionnaires", a précisé le patron du groupe, Rasmus Errboe, cité dans le communiqué.

Ørsted estime que son renoncement va grever son EBITDA de 3 à 3,5 milliards de couronnes, comptabilisés au deuxième trimestre 2025

L'annonce intervient alors qu' Ørsted, fragilisé par ses difficultés aux Etats-Unis et un certain marasme dans l'éolien, se serre la ceinture.

Au premier trimestre 2025, il a toutefois gardé le cap, doublant quasiment son bénéfice net, à 4,8 milliards de couronnes (655 millions d'euros).

Inférieur au consensus établi par Factset qui tablait sur 21,73 milliards de couronnes, son chiffre d'affaires s'est établi à 20,7 milliards, une hausse de 8% sur un an.