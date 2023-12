On souhaite à l’OL une année bien Sage

En battant Nantes ce mercredi au Groupama Stadium (1-0), l’OL a donc conclu 2023 sur trois victoires consécutives. Un regain de forme auquel Pierre Sage n’est pas étranger et qui arrive au moment où le club semble enfin se stabiliser.

Ce mercredi marquait la fin de la première partie de saison, et en 17 journées, l’OL a probablement eu l’impression de vivre 17 vies différentes. Après les passages sur le banc de Laurent Blanc, Jean-François Vulliez, Fabio Grosso, et désormais Pierre Sage, tous les remaniements en interne avec les nominations de David Friio et de Laurent Prud’hommes, sans oublier un mercato estival bouleversé par les sanctions de la DNCG, Lyon paraît enfin retrouver une stabilité qui ne s’était pas éternisée entre Rhône et Saône depuis belle lurette. Vainqueur de Nantes au Groupama Stadium pour conclure leur année 2023 (1-0), les Gones ont donc enchaîné une troisième victoire consécutive, après avoir dominé Toulouse (3-0) puis braqué Monaco (1-0).

Quelque chose a changé

Face aux Canaris, les locaux n’ont pas forcément été flamboyants, n’ont pas mis une pression dingue sur les buts d’Alban Lafont, mais repartent à nouveau avec les trois points. Ce genre de match, les Lyonnais ne savaient pas les gagner jusqu’à l’arrivée de Pierre Sage. Nul doute que l’OL d’il y a un mois aurait concédé l’égalisation dans les dernières minutes du match. Tout comme il n’aurait sans doute pas gagné à Monaco. Après la rouste reçue à Marseille le 6 décembre dernier (3-0), on ne savait plus si les bonnes choses que l’on avait pu apercevoir à Bollaert lors de la défaite contre Lens quatre jours plus tôt (3-2) étaient des vrais promesses, ou un mirage. Avec ses neuf points sur quinze, Pierre Sage et son équipe ont répondu à cette interrogation.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com