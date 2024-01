« On peut prendre rendez-vous sur un ring » : échange tendu entre les joueurs et les fans de Molenbeek

C’est à Molenbeek que John Textor devrait venir prendre une bière.

Tout juste promu en Jupiler Pro League, le RWD Molenbeek galère dans l’élite du football belge et a dû mal à trouver son rythme. Le club, propriété de John Textor, est 13 e , premier relégable, et n’a gagné que deux de ses quatorze derniers matchs de championnat. Une situation difficile qui a poussé à une rencontre entre les joueurs et les supporters ce samedi, après l’entraînement. Une quarantaine de fans du club s’est donc rendue au centre d’entraînement et a pu faire part de son mécontentement pendant un petit quart d’heure.…

LT pour SOFOOT.com