« On ne va pas regarder le Barça jouer » prévient Alexandra Popp

Pas venue pour manger du Popp corn.

Interrogée ce vendredi sur le niveau du FC Barcelone, futur adversaire de Wolfsburg en finale de Ligue des champions, Alexandra Popp a reconnu : « C’est l’une des meilleures équipes, une équipe très agréable à voir jouer. Ils se sont beaucoup développés ces dernières années. En 2014, nous avions affronté le Barça et c’était très différent. Il y avait déjà cette touche de football espagnol, mais ce n’était pas aussi cohérent. » Avant de développer sur le fameux tiki-taka barcelonais, plus en place chez les filles que chez les garçons en 2023 : « E lles font très bien circuler le ballon, il faut jouer de manière tactique et intelligente, que tout le monde sur le terrain soit à 100 % et très discipliné. S i tu fais une erreur, c’est déjà trop tard. » …

AEC, à Eindhoven pour SOFOOT.com