« On ne se sent plus respectés »

Trois jours après avoir vu leur équipe s'enfoncer encore un peu plus dans le ridicule contre Lorient, les supporters parisiens ont manifesté leur colère mercredi soir devant le siège du club. Avec l'espoir que le PSG redevienne aussi – un peu – à eux.

Le rendez-vous fixé ce mercredi à 18 heures par le Collectif Ultras Paris est dans plus d’une demi-heure, mais ils sont déjà plusieurs dizaines, maillot (Hechter de préférence) sur le dos, à attendre devant la Factory. Ou attablés à la terrasse de l’Initiale Café, qui fait face au siège du Paris Saint-Germain. Entre deux débats pour savoir qui de Marco Verratti, Christophe Galtier, Lionel Messi ou autre est le principal responsable de l’état délétère dans lequel se trouve leur club, les supporters du club de la capitale espèrent surtout se faire entendre. Sur toutes les lèvres un mot revient inlassablement : « ras-le-bol » . Une lassitude vis-à-vis de la direction, de la politique qu’elle mène, de l’indifférence et du manque de respect des joueurs, des prestations indigentes qui se succèdent, encore plus vite que les déceptions sportives. Mais cette colère ne date pas du revers face aux Merlus. Elle remonte en réalité à de longs mois, des années même, devant la direction prise par le projet de QSI.

On n’a pas attendu les Qataris pour venir au Parc, nos parents non plus. L’équipe perd son âme, mais nous, on ne la perdra pas.…

Propos recueillis par TB.



Photos : Tom Binet.

Par Tom Binet, à Boulogne pour SOFOOT.com