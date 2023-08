information fournie par So Foot • 14/08/2023 à 12:23

On ne reverra pas Alban Lafont avant le mois d’octobre

Il n’y a pas que le forfait de Romain Ntamack pour le Mondial de rugby qui rend triste le sport français.

Victime d’un choc violent avec le milieu toulousain Zakaria Aboukhlal (et le poteau) lors du match contre Toulouse (1-2) dimanche après-midi, Alban Lafont sera absent des terrains huit semaines. Le joueur de 24 ans souffre d’une fracture à une côte et d’un pneumothorax, a indiqué le club. L’ancien gardien des Espoirs s’est exprimé hier soir sur Twitter et a tenu à remercier ses fans pour les nombreux messages de soutien qu’il a reçus. Appelé en sélection en juin dernier, le Nantais sera donc aussi forfait pour la prochaine fenêtre internationale en septembre.…

ARL pour SOFOOT.com