« On ne faisait pas le même sport qu’eux »

Javier MASCHERANO / Jeremy MATHIEU / Nicolas DIEUZE - Toulouse / Liverpool - 15.08.2007 - 3e tour - Champions League

Toulouse va affronter Liverpool à Anfield, ce jeudi soir (21h) en Ligue Europa. En 2007, les Violets avaient déjà défié les Reds, cette fois en tour préliminaire de Ligue des champions. Une double-confrontation marquée par deux défaites mais qui avait aussi laissé d’ineffaçables souvenirs.

Le 26 mai 2007, soir de dernière journée de Ligue 1, le Stadium rugit à trois reprises pour célébrer les exploits de son chouchou suédois, Johan Elmander, auteur d’un triplé victorieux contre Bordeaux synonyme de troisième place finale. L’ambiance est à l’euphorie dans la Ville rose, cinq ans seulement après une saison dans le purgatoire du National et vingt ans tout pile après la dernière apparition européenne du club. Une rencontre historique mais qui n’est pas grand chose à côté de ce qui va suivre. Un troisième tour préliminaire de Ligue des champions face au grand Liverpool de Rafael Benitez perdu sans qu’il n’y ait rien à y redire, mais qui marque un moment à part dans l’histoire récente des Violets. Tant et si bien que seize ans plus tard, quand un tirage au sort taquin place les Reds dans le même groupe de Ligue Europa que le TFC, ces deux matchs sont dans toutes les têtes sur les bords de la Garonne. « Il faut replacer ça dans le contexte du club, qui depuis sa remontée en Ligue 1 n’avait connu que des fins de saison pour le maintien. On avait décroché une troisième place incroyable » , remet Élie Baup, l’entraîneur toulousain à l’époque.

« Une des équipes les plus prestigieuses d’Europe »

Au milieu des potentiels adversaires aux quatre coins du continent, deux épouvantails se présentent aux Toulousains : l’Arsenal d’Arsène Wenger et Liverpool. Ce seront donc les finalistes en titre, cette fois battus par un Milan qu’ils avaient renversé à peine deux ans auparavant dans la folie d’Istanbul. Un ogre, en somme. « Jouer contre Liverpool, c’était rencontrer une des équipes les plus prestigieuses d’Europe à ce moment-là » , assure Baup. Une montagne que les Toulousains prennent avec philosophie, bien conscients de ce qu’ils s’apprêtent à vivre. « Je me souviens que je faisais partie de ceux qui voulaient tomber directement contre un gros, histoire de jouer ce genre de match au moins une fois dans sa vie » , assure le défenseur Mohamed Fofana.…

Tous propos recueillis par TB et RB.

Par Tom Binet et Raphaël Brosse pour SOFOOT.com