On était à la troisième édition de Mosaic 75

Footeux et humoristes étaient rassemblés ce samedi soir au Cirque d'Hiver de Paris pour la troisième édition de l'évènement « Mosaic 75 ». Samir Nasri, Mamadou Niang ou encore Adil Rami étaient de la partie. Nous aussi.

Le Marrakech du rire 2023 annulé – ou du moins reporté, les footballeurs n’ont même pas à se déplacer plus loin que Paris pour se mélanger aux humoristes du moment, cet été. Ce samedi soir au Cirque d’Hiver, dans le onzième arrondissement de la capitale, un bon paquet de footeux semblent en tout cas avoir répondu présent, à l’occasion de l’évènement « Mosaic 75 » ( « la fusion entre le football, l’art, la danse, la musique et le stand-up » , crée par Nordine Kebir, Mohamed Miskakah, Malick Sall, Oussama Sahbani et Smaïl Bouabdellah) qui fête sa troisième édition. Sous le cagnard, pendant que la file d’attente s’allonge à l’entrée principale, du beau monde s’entasse côté invités (où des maillots collectors style Stade Malherbe Caen sont offerts) : là, un Samir Nasri traversant les coulisses avec Maxime Lopez dans sa roue ; ici, une franche poignée de main entre Rod Fanni et Mamadou Niang ; juste à côté, le beau gosse Adil Rami impossible à louper et un Djibril Cissé venu mixer pour le coin VIP ; plus loin, un Olivier Dacourt bien dans son été, chemise ouverte et bob sur la caboche, alors que Nicolas Douchez, Fabrice Abriel, la marmule Fabrice Pancrate, Ricardo Faty, et même le discret Florent Mollet, sapé en Balenciaga, font également leur apparition.

Un show foot est promis sur l’affiche de la soirée, mais ces jolis noms n’entreront pas tous en scène – où l’on a installé une pelouse de circonstance dans ce lieu un peu spécial – car le programme est chargé. Présentée par Bouabdellah et Redouane Bougheraba, devant 1500 personnes et les caméras de Prime Video, la soirée connaît du retard à l’allumage mais débute par un plateau d’une dizaine de comiques, dont la mission est de relier le ballon rond à leur univers : l’occasion de voir Rami se lever de son siège pour sauter sur Bougheraba après en avoir pris plein la gueule ( « 2018 il soulève la Coupe du monde, 2019 il soulève Pamela Anderson » ; « C’est le seul footballeur en activité que l’on pense déjà à la retraite » ), Hakim Jemili évoquer les testicules « en or » de Wilfrid Mbappé, Djimo raconter ses exploits lors du Match des Héros pour l’UNICEF, Paul de Saint-Sernin partir dans des imitations de Zinédine Zidane – sous l’oei

Par Jérémie Baron, au Cirque d'Hiver de Paris pour SOFOOT.com