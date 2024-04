On était à l’inauguration de la rue Sócrates à Saint-Ouen

LFI member of the parliament Eric Coquerel, Amelie Oudea Castera, Minister for Sport and the Olympic and Paralympic Games, Karim Bouamrane, Mayor of Saint-Ouen and Rai, international footballer, during the inauguration of the new rue du docteur Socratès in the Athletes' Village of the Paris 2024 Olympic and Paralympic Games. Saint-Ouen, March 30, 2024.Photos by Jérémy Paoloni/ABACAPRESS.COM Photo by Icon sport - Photo by Icon Sport

Ce samedi 30 mars, en fin de matinée à Saint-Ouen, So Foot s’est rendu au futur Village olympique de Paris 2024 pour le dévoilement d’une plaque de la rue principale en l’honneur de Sócrates.

Éterniser. C’est par ce mot rare de la langue française que Rai, le plus français des Brésiliens, ponctue au micro son discours en portugais traduit par une interprète appliquée. Emmitouflé dans sa doudoune bleue et abrité de la pluie fine par la tente dressée sur un podium d’où il domine l’assistance, il rend un hommage ému à son grand frère disparu en 2011 et en l’honneur de qui cette rue va être baptisée : « Cette rue dans laquelle nous sommes, c’est éterniser tout ce que Sócrates représente ! C’est aussi éterniser tout le monde : nous sommes ici en Seine-Saint-Denis, à Saint-Ouen, en France, dans la capitale du sport mondial à travers Paris 2024. C’est éterniser toutes les valeurs que représentait Sócrates : celles des luttes sociales, d’égalité, de démocratie et de paix. Pour un monde plus juste et plus solidaire . » Devant 200 à 300 personnes, dont l’ambassadeur du Brésil en France, du Préfet et du sous-Préfet, on note la présence d’une délégation d’une cinquantaine de citoyens et citoyennes brésiliens, dont des représentants du Mouvement des sans-terre (MST) ainsi que des deux fils de Sócrates et sa belle-fille. Après les discours du président du Comité olympique brésilien et de Raí, Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, s’est fendue d’un laïus plutôt bien tourné et Marcelo Freixo, un proche de Lula et ancien militant politique antidictature, a rappelé le sens des combats démocratiques véhiculés autrefois par le héros barbu de la Démocratie corinthiane. Enfin, Karim Bouamrane , Maire de Saint-Ouen, a évoqué son enfance foot et ses souvenirs émerveillés de la Seleção du Mundial 1982. Bref, tous les samedis matin ne sont pas comme celui-ci.

« Là-bas, ils ont été surpris par l’inauguration d’une rue Sócrates »

Mais au fait… Comment est née l’idée d’une rue du Dr Sócrates ? Christophe Disic, directeur des Sport et d’Héritage Olympique de la Ville de St-Ouen, nous avait mis au parfum deux jours avant : « En 2020, Karim Bouamrane est élu maire et Saint-Ouen est choisie, tout comme les villes de Saint-Denis et de l’Île-Saint-Denis, pour abriter le Village Olympique. Il faudra accueillir 14 500 athlètes et 9000 pendant les paralympiques ! On nous a in

Par Andrea CHAZY pour SOFOOT.com