On connaît les entraîneurs finalistes des trophées The Best

Le suspense est insoutenable pour savoir qui succédera à Lionel Scaloni.

Trois entraîneurs chez les hommes et trois autres entraîneurs chez les femmes ont été sélectionnés comme finalistes pour les trophées The Best qui récompensent les performances dans le monde du football entre le 19 décembre 2022 et le 20 août 2023. Chez les hommes, ils étaient cinq avant aujourd’hui, mais Xavi (FC Barcelone) et Ange Postecoglou (Celtic et Tottenham) ont été laissés sur le côté pour faire place aux trois finalistes, Pep Guardiola (Manchester City), Simone Inzaghi (Inter Milan) et Luciano Spalletti (Naples). Le coach des Sky Blues, avec son triplé FA Cup, Premier League et Ligue des champions en poche, fait office de grand favori, d’autant plus qu’il a battu en finale de C1 son confrère italien, Simone Inzaghi. De son côté, Luciano Spalletti arrivera à Londres avec, dans sa besace, le Scudetto que le Napoli n’avait pas gagné depuis 33 ans.…

