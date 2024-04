On connaît les dernières qualifiées pour le tournoi olympique féminin

À vos marques, prêts, football.

Lors du tirage au sort de la composition des groupes pour le tournoi olympique féminin organisé en mars dernier, deux sélections n’étaient pas encore qualifiées. C’est désormais chose faite, puisque la Zambie et le Nigeria intègrent respectivement les groupes B et C, à la suite de leurs victoires respectives ce mardi contre le Maroc et l’Afrique du Sud.…

