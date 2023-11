On connaît les barrages de l’Euro 2024

L’année prochaine sur vos écrans.

Les groupes de qualifications à l’Euro 2024 se sont achevés mardi 21 novembre mais on ne connaît pas encore les 24 qualifiés. Il reste trois places dans l’avion pour l’Allemagne et les retardataires seront les vainqueurs de trois mini-tournois dans lesquelles douze sélections seront en lice. Appelées voies A, B et C et se jouant en élimination directe, ces matchs auront lien en mars 2024.…

LP pour SOFOOT.com