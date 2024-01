information fournie par So Foot • 30/01/2024 à 23:41

On connaît les affiches des quarts de finale de la CAN

Un tableau ouvert aux quatre vents.

La Coupe d’Afrique des nations est en train de nous réserver un scénario irréel. Après un premier tour plus rythmé que jamais, les huitièmes de finale ont coupé la tête des trois principaux favoris : l’Égypte, le Sénégal et le Maroc. Ainsi, la Côte d’Ivoire, tombeuse du tenant du titre sénégalais et pays hôte semble avoir un chemin tout tracé. En quart de finale, les Éléphants seront opposés au Mali, qui est venu à bout du Burkina Faso difficilement.…

