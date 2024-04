On connaît le montant de la prime promise aux Bleus en cas de sacre à l’Euro

Ce jeudi soir, L’Équipe a donné son estimation de la prime maximale que devraient toucher les joueurs de l’équipe de France en cas de parcours parfait à l’Euro. Pour cela, plusieurs calculs sont nécessaires.

Philippe Diallo n’a pas révolutionné le système, et a donc décidé, lui aussi, de verser aux joueurs 30% de la dotation que la FFF recevra de la part de l’UEFA en fonction du résultat dans la compétition (au minimum 9,25 millions d’euros, au maximum 28,25 millions). Si les Bleus soulèvent le trophée Henri-Delaunay, avec trois victoires en poules, ils se partageront donc 8,47 millions en 23 parts, plus (probablement) 3,5 parts allouées au staff : on arrive à 320 000 euros par tête. En plus de cela, les Tricolores touchent, comme en qualifications, 21 000 euros de droits à l’image pour chaque match (ils en percevaient 30 000 lors du dernier Mondial). S’ils vont au bout en disputant – et remportant – leurs sept rencontres, leur pactole atteindra pas loin de 470 000 euros.…

JB pour SOFOOT.com