On connaît la programmation des huitièmes de Coupe de France

Pour votre plus grand bonheur, la Coupe de France vous propose de nouveaux matchs en semaine.

Même si l’on ne connaît que 15 des 16 formations qualifiées pour les huitièmes de finale de Coupe de France (reporté, le match entre Feignies-Aulnoye et Montpellier a lieu mercredi), leur programmation est déjà là. Les matchs se joueront entre le mardi 6 et le jeudi 8 février, et seront bien sûr tous programmés sur beIN SPORTS. L’affiche codiffusée avec France 3 sera celle entre le Paris Saint-Germain et le Stade brestois, mercredi 7 février à 21h10.…

LP pour SOFOOT.com