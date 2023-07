On a vu France-Brésil avec la Famille Bleue

Les mois de juillet sont propices aux barbecues entre amis. C’est dans cet esprit qu’Intersport a réuni la Famille Bleue près d’Aix-en-Provence pour supporter les Françaises face au Brésil, dans le cadre de leur deuxième match de ce Mondial. Mission réussie en Australie. Dans le sud de la France aussi. On y était.

« On a laissé mamie à Marseille, mais bon, notre fille ne nous a pas vraiment laissé le choix. » Depuis trois semaines maintenant, Franck sait qu’il sera occupé du lever à l’heure du goûter de ce samedi 29 juillet. Tant pis pour le repas de famille avec sa mère. Tant mieux pour sa gamine de 11 ans, qui a cette journée aux lèvres « depuis trop longtemps » en rigole le papa à l’entrée du domaine de Violaine, au nord d’Aix-en-Provence, heureux de voir Laurie tout excitée alors que l’évènement n’a pas encore commencé. Comme pour la petite famille marseillaise, une soixantaine de personnes ont été invitées à pousser les Bleues face au Brésil pour la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe du monde autour d’un barbecue, de petites attractions, et la présence spéciale de l’ancienne joueuse Jessica Houara-d’Hommeaux. Ajoutez à ce cocktail un ciel bleu, l’odeur de la lavande, le passage des lapins, le bruit des cigales et une belle claque signée Le Sommer et Renard, et vous avez là une soixantaine d’invités ravis.

Un cadre parfait, parfaitement cadré

« Tout le monde lève les bras ! Un, deux… »

« Le pire qui peut nous arriver, c’est qu’il n’y ait plus assez de pop-corn. Mais bon, même ça, on a tout ce qu’il faut pour en refaire en cinq minutes. Donc bon. » Karim est confiant. Un des employés de La Fine Équipe La Provence, traiteur du jour, éclate de rire au moment de voir tous les enfants se ruer sur les sucreries du stand. Si tout le monde est arrivé au compte-gouttes entre 10h et 10h30, le cuisinier s’est levé bien plus tôt pour bien recevoir la Famille Bleue. « J’ai tondu la pelouse tôt ce matin, ensuite on a installé la grande table pour que tout le monde puisse manger ensemble, le café et les pains au chocolat pour que les plus gourmands puissent grignoter avant le début du match… Bref, ça me fait plaisir de savoir que j’ai réussi ma mission. » Et il n’est p

Par Matthieu Darbas, sous le soleil d’Aix-en-Provence. pour SOFOOT.com