On a revu Inter-Milan 2003

De nouveau bien en place, l'Inter a tout de même cédé sur un joli mouvement du Milan avant la pause. Cela a suffi pour que la bande d'Ancelotti s'envole vers sa première finale de C1 depuis 1995 malgré un but tardif de Martins (1-1).

Gens qui pleurent, gens qui rient. Gens qui courent, gens qui crient. Tout à coup, tard dans la nuit milanaise, la cocotte a débordé, et des types aux billes injectées de sang depuis plus de 90 minutes ont alors laissé des larmes couler. Oui, même Iván Córdoba, histoire d’apporter une nouvelle preuve à l’affirmation qu’un match de dernier carré de Ligue des champions reste, et restera toujours, un truc à part, une soirée où la tension peut pousser n’importe quel humain à faire n’importe quoi. Ce sommet historique de San Siro, cette manche retour venue refermer une boucle de six jours d’asphyxie, a notamment vu, pêle-mêle, Marco Materazzi balayer Rui Costa, puis envoyer une volée dans les testicules d’Andreï Shevchenko, des insultes voler dans tous les sens, Cúper se griller une clope toutes les deux minutes, Gennaro Gattuso partir dans un concours de découpages avec Luigi Di Biagio – concours que le sanglier calabrais a, bien sûr, gagné – et Álvaro Recoba se faire hacher menu par Alessandro Nesta.

Une semaine après un match aller sans but et trois jours après avoir vu la Juventus officialiser son 28 e titre de champion d’Italie, l’Inter et l’AC Milan se sont arrachés comme prévu et ont offert tout ce que l’Europe du foot attendait : un scénario riche, des tacles, de la tension à gogo, des buts et même un final torride. Il n’y avait de la place que pour un seul groupe de héros et dans quinze jours, c’est celui de Carlo Ancelotti qui ira à Old Trafford. Héctor Cúper se voyait diriger la troisième finale de C1 de sa vie, il peut ranger son briquet.…

Par Maxime Brigand pour SOFOOT.com