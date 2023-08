On a mis la main sur la causerie de Hervé Renard avant le match contre le Panama

Grosses comme ça.

Avant que la FFF ne la diffuse sur ses réseaux (et avant même qu'elle ne soit déclamée), nous sommes en mesure de vous livrer en avant-première le prochain discours musclé de Hervé Renard. Un discours plein de trémolos et d'accents toniques mal placés qui va encore émerveiller la Twitto/X-sphère. Plongée dans le vestiaire des Bleues.

« Mesdames, mesdames, aujourd’hui, troisième match de votre Coupe du monde. Pas le plus simple, loin de là ! S’il y en a qui pensent que c’est un match qui ne compte que pour du beurre, ou qu’il faut se préserver pour la suite, la porte est juste là. J’ai un petit peu roulé ma bosse dans le football, en Afrique, en National, en Asie… partout ! Et je peux vous le dire : c’est quand on pense être dans le confort qu’on rencontre l’enfer . (Il martèle du poing la paume de sa main, avant de pointer du doigt aléatoirement ses joueuses.) Chaque match a sa propre histoire et celui-là n’y manquera pas. On a douté contre la Jamaïque, on s’est libéré contre le Brésil, mais pour que ce match reste une référence, il faut confirmer , prouver qu’on est sur la bonne pente. En face, elles ne nous feront pas de cadeaux . Elles sont peut-être déjà éliminées mais il ne faut jamais sous-estimer la grinta des Sud-Américaines… (Laurent Bonadéi, son adjoint l’interrompt et lui susurre un mot à l’oreille.) Des Américaines du centre, pardon. Elles , elles vont être revanchardes et vont vouloir sortir avec les honneurs. Elles , elles vous regardent tous les week-ends en D1 Arkema ! Un streaming, un VPN, un cousin qui a des codes Canal, peu importe. Elles , elles savent qui vous êtes, elles savent quels problèmes elles peuvent vous poser. Alors c’est à nous de profiter de cette situation . Il faut que pendant 90 minutes, vous soyez inaccessibles pour elles, que jamais elles ne puissent penser qu’elles peuvent jouer d’égal à égal avec vous. Ne pas les laisser croire à l’exploit . Et après, dans les couloirs, vous pourrez les laisser prendre des photos avec vous…

(Silence. Hervé Renard saisit une bouteille d’eau, prend une demi-gorgée et la repose délicatement.) …

Ceci est évidemment une fiction et toute ressemblance avec la réalité sera fortuite ou seulement bien inspirée.

Propos recueillis dans le futur par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com