« On a la douce sensation de s’être fait niquer » : les présidents des clubs français se sont réunis pour parler de l’arbitrage

La guerre de l’arbitrage est lancée.

Cette saison, pas une semaine ne passe sans nouvelle polémique. Nice-Lyon, PSG-Rennes, Toulouse-Lille, Lens-Monaco… Les décisions des hommes en noir ne cessent d’être remises en cause par les entraîneurs et dirigeants des clubs impliqués. Alors que le directeur technique de l’arbitrage en charge des pros, Stéphane Lannoy, risque d’être prochainement licencié par la FFF, les présidents des clubs de Ligue 1 se sont rassemblés ce mercredi en collège pour évoquer l’épineuse question de l’arbitrage français. D’après des propos rapportés par RMC Sport, leur constat est sans appel. « On a la douce sensation de s’être fait niquer. […] Il y a un dysfonctionnement profond, et ce n’est pas qu’une question de personne », aurait déclaré le dirigeant d’un club français.…

