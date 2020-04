Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OMS: Paris "regrette" la décision de Trump, espère un retour rapide à la normale Reuters • 15/04/2020 à 14:38









OMS: PARIS "REGRETTE" LA DÉCISION DE TRUMP, ESPÈRE UN RETOUR RAPIDE À LA NORMALE PARIS (Reuters) - La France "regrette" la décision du président Donald Trump de suspendre le financement américain à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et espère un "retour rapide à la normale", a déclaré mercredi la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye. "Nous regrettons à chaque fois qu'il y a une encoche dans le multilatéralisme, que cette encoche ait lieu", a-t-elle déclaré lors du compte-rendu du conseil des ministres à l'Elysée. "Et nous espérons vivement qu'il y ait un retour rapide à la normale et que l'OMS, qui fait face à une épidémie inédite tout comme l'ensemble des pays du monde, puisse effectuer de manière sereine le travail qui est le sien", a-t-elle ajouté. Donald Trump a demandé mardi soir à son administration de cesser de financer l'OMS, estimant que l'agence onusienne avait "failli à ses devoirs essentiels" dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus et devait en "être tenue pour responsable". (Henri-Pierre André et Marine Pennetier)

