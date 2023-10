Omari : épreuve de rattrapage

Quatre jours après avoir vécu un calvaire au Moustoir, Warmed Omari est attendu comme titulaire ce jeudi soir lors du match entre le Panathinaïkos et le Stade rennais en Ligue Europa. C'est ce qu'a annoncé Bruno Genesio, qui prend un risque, mais qui espère aussi voir le défenseur de 23 ans se relever sans avoir trop le temps de cogiter.

Les derniers jours de Warmed Omari n’ont sans doute pas été les plus agréables de sa jeune carrière. Le défenseur de 23 ans a vécu un calvaire ce dimanche sur la pelouse du Moustoir, où il a endossé le costume du principal coupable de la défaite du Stade rennais à Lorient en se rendant fautif sur les deux buts encaissés par son équipe (un CSC improbable et une remise malheureuse pour Isaak Touré). Le cauchemar a duré un peu plus de 45 minutes, jusqu’à son remplacement à la pause, avant de se prolonger loin des terrains, dans les gazettes, chez les supporters, sur les réseaux sociaux, où il a récolté des critiques légitimes, mais aussi une palanquée de mots durs et même un petit chambrage du FC Lorient en vidéo. Après ce qui peut être considéré comme son pire match chez les pros (il compte 68 apparitions avec Rennes) et dans ce contexte, Omari aurait pu être mis au frigo par son entraîneur Bruno Genesio. Le coach rennais n’a rien fait de tout ça, l’emmenant dans son groupe en Grèce et lâchant ce miniscoop à la poignée de journalistes présents à Athènes ce mercredi : « Vous aurez au moins une info ce soir : il jouera titulaire demain. » Le meilleur moyen de se relever, ce serait donc de jouer.

Panade, Pana et panache ?

Dès dimanche, le technicien n’avait pas voulu accabler son joueur ( « Vous savez tout le bien que je pense de Warmed » ), tout en déplorant des « erreurs impardonnables » à ce niveau. Trois jours plus tard, il a expliqué en conférence de presse que sa sortie à la pause n’était « pas une sanction, mais plus une manière de le protéger par rapport à cette première période » . Genesio n’a pas fait dans le mystère autour de sa présence ou non dans son onze de départ contre le Panathinaïkos, il a même convoqué l’histoire récente en révélant qu’il regrettait de ne pas avoir remis directement dans le bain le jeune Jeanuël Belocian en février, après son but contre son camp face au Shakhtar Donetsk en Ligue Europa.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com