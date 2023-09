OM : Une histoire d'amour propre

Au lendemain de la désertion de Marcelino, effrayé par le bordel ambiant, le vestiaire de l'OM s'est soudé autour de Pancho Abardonado et David Friio pour aller faire un résultat sur la pelouse de l'Ajax. Et délivrer quelques promesses, au passage.

« Je m’assois là ? Ok. Et je dois mettre ça ? Non ? ». Dans la salle de conférence de presse, enfouie dans les dédales de la Johan Cruyff Arena, Pancho Abardonado ne savait pas trop où se mettre. S’il a déjà servi de traducteur officieux sous Jorge Sampaoli, l’ancien défenseur de l’OM n’avait pas la moindre idée de ce qu’il devait faire du casque devant lui. Tout le contraire de sa zone technique, où il s’est approprié le rôle d’entraîneur de l’OM, accompagné par David Friio. Le premier en survêtement complet, l’autre en ensemble noir et sneakers blanches, le tout pour un duo improbable, mais gagnant (ou presque) pour des Marseillais qui ont retrouvé des couleurs lors de leur match nul sur la pelouse de l’Ajax. Alors, casque ou pas, le coach par intérim avait le sourire, après une soirée aussi folle que les jours précédents ont été éprouvants.

Cyprès, si loin

En vérité, les troubles de la Commanderie, où aucun cyprès n’a brûlé cette fois, semblaient bien loin jeudi soir, à l’heure de voir les onze phocéens du soir entrer sur la pelouse et s’arracher sur chaque ballon, y compris lorsque l’Ajax menait 2-0 après vingt minutes. Pour tout dire, les Marseillais étaient méconnaissables, comme métamorphosés par les évènements récents, de l’aveu même de Maurice Steijns, le coach néerlandais : « Je crois que l’OM a montré ce soir que c’est une très bonne équipe. Ils ont joué de façon différente et avec de nouveaux joueurs. C’est normal avec un nouvel entraîneur » . Un nouvel entraîneur par intérim qui se nomme donc Jacques Abardonado, homme à tout faire au club depuis plusieurs saisons, et qui a connu un grand moment pour sa première sur un banc, en tant que coach principal. « Je suis fier, oui. Même si je reste un peu sur ma faim, parce qu’on pouvait aller chercher la victoire. Mais il faut tirer un grand coup de chapeau aux joueurs » , a apprécié l’intérimaire, après la rencontre.…

Par Adrien Hémard-Dohain, à la Johan Cruyff Arena pour SOFOOT.com