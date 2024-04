OM : un coup d’épopée dans l’eau ?

Pierre-Emerick Aubameyang of Olympique Marseille during the UEFA Europa League match, Round of 16, second leg, between Villarreal CF and Olympique Marseille played at La Ceramica Stadium on March 14, 2024 in Villarreal, Spain. (Photo by Alex Carreras / Icon Sport) - Photo by Icon Sport

Hors course pour la Ligue des champions en Ligue 1 et mal embarqué pour les autres places européennes, l’Olympique de Marseille veut se donner le droit de rêver en Ligue Europa. Au moins pour un tour supplémentaire...

Liverpool en demi-finales, avec match retour à Anfield, puis l’AC Milan ou le Bayer Leverkusen en finale : voilà le scénario le plus probable pour l’Olympique de Marseille, si jamais les Phocéens venaient à bout de Benfica en quarts de finale de Ligue Europa. Autant dire que miser sur la C3 pour sauver sa saison relève presque de l’utopie, vu le niveau affiché actuellement, pour des Marseillais qui restent sur quatre défaites toutes compétitions confondues, dont trois en Ligue 1. Une série négative qui a jeté un sérieux coup de froid sur l’effet Gasset et sur les ambitions phocéennes. Mais pour éviter une saison 2024-2025 sans compétition européenne – ce qui serait une première depuis cinq ans –, les Phocéens n’ont pas le choix : il faut écarter Benfica, première étape avant d’espérer un concours de circonstances favorables.

Les voyants au rouge

Sur la pelouse de l’Estadio de la Luz, l’OM n’aura pas le temps pour les calculs. Le match retour catastrophique à Villarreal a de toute façon rappelé que les Phocéens ne sont pas faits pour cela. Après leur défaite incontestable vendredi à Lille, ils ne sont de toute façon pas en position pour tenir des comptes d’apothicaires. « On a été mauvais, faut pas se cacher, faut arrêter de trouver des excuses. On donne le match et à ce niveau-là, on n’a pas le droit » , a assumé Jordan Veretout après la débâcle, au micro de Prime Video, « La saison n’est pas finie, il va vite falloir remettre la tête à l’endroit, travailler, […] retourner au charbon, et dès jeudi, parce qu’on a un quart de finale de Ligue Europa, et si on joue comme ça, on se fera sortir. » …

Par Adrien Hémard Dohain pour SOFOOT.com