OM-PSG : un nouveau record d’affluence en passe d’être établi au Vélodrome

L’effet Gasset, assurément.

En clôture de la 27 e journée de Ligue 1 ce dimanche, le Classico entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain affichera complet au Vélodrome, un an après un autre Classique très prisé (OM 0-3 PSG, 26 février 2023). Sur son site, le club olympien déclare tout simplement qu’un record d’affluence sera même battu : « Plus de 65 800 supporters sont attendus pour le choc OM-PSG, il s’agira d’un nouveau record d’affluence à l’Orange Vélodrome, toutes compétitions confondues. L’intégralité des places a été vendue, merci pour votre soutien sans failles. » Le club phocéen a annoncé également avoir reçu plus de 100 000 demandes de places pour le Classique.…

AL pour SOFOOT.com