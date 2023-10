information fournie par So Foot • 30/10/2023 à 10:05

OM-OL : Gérald Darmanin veut « interdire plus systématiquement la venue de supporters »

Alors que la préfète des Bouches-du-Rhône avait déjà pris la parole ce dimanche soir, Gérald Darmanin s’est à son tour exprimé sur l’annulation de la rencontre entre Marseille et Lyon. « C’est inacceptable , lance le ministre de l’Intérieur sur RMC ce lundi matin. L’Équipe a titré “Abrutis” , il n’y a pas mieux comme mot. On a cinq policiers blessés, neuf interpellations. La vidéo surveillance nous permettra sans doute d’interpeller d’autres personnes. » Questionné ensuite à propos d’une éventuelle défaillance des services de police, Darmanin affirme : « Des gens ont jeté des canettes de bière sur les vitres d’un bus. Est-ce que vous pensez que c’est la responsabilité des policiers ? Non, c’est la responsabilité de ceux qui jettent la canette de bière. Il ne faut pas inverser les valeurs. Nous espérons condamner durement ces personnes. »

🔴 Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, espère "qu'il y aura des sanctions administratives et sportives" contre les supporters ayant caillassé le bus de l'équipe de l'OL. #ApollineMatin pic.twitter.com/xK5QMZtdTS…

FP pour SOFOOT.com