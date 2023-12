information fournie par So Foot • 07/12/2023 à 21:25

OM-OL – Deux supporters lyonnais jugés en janvier pour des saluts nazis et cris racistes

Allez dehors !

Le parquet de Marseille a annoncé ce jeudi que deux supporters lyonnais vont être jugés le 16 janvier 2024 pour des faits survenus lors des incidents avant la rencontre OM-OL du 29 octobre dernier, finalement reportée et gagnée par les Phocéens mercredi (3-0). Les motifs ? « Provocation à la haine raciale et injures à caractère racial » . Ces deux individus sont suspectés d’avoir réalisé des saluts nazis et cris de singe dans le stade Vélodrome.…

