information fournie par So Foot • 11/10/2023 à 05:01

OM : Marcelino sort du silence, et sans pincettes

Coucou, me revoilou.

Trois semaines après avoir quitté l’OM sans se faire prier, deux jours après la fameuse réunion entre les supporters et les dirigeants, Marcelino s’est épanché sur son aventure marseillaise dans les colonnes de L’Équipe . Et l’Espagnol en a gros sur la patate : « C’est un club où créer un projet est absolument impossible. Parce qu’un club aussi grand ne peut pas être manipulé par quelques-uns. Les clubs doivent évoluer, pas régresser. Et l’OM, comme le montrent les résultats depuis un bout de temps, est un club qui, au lieu d’évoluer, régresse. » …

AHD pour SOFOOT.com