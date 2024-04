OM : Le cœur à l’ouvrage

Battu lors de ses cinq derniers matchs et dos au mur avant de recevoir Benfica jeudi soir, l’OM a rempli sa mission en se qualifiant pour la huitième demi-finale européenne de son histoire. Un sésame que les Marseillais sont allés arracher avec le cœur pour donner un peu de couleur à une saison bien terne jusque-là.

À peine démarrée, la campagne européenne de l’OM avait subi un coup d’arrêt aussi cruel que brutal au mois d’août. L’élimination dès le troisième tour de la Ligue des champions a logiquement remis beaucoup de choses en cause, et immédiatement noirci le tableau. Huit mois plus tard, l’exercice maudit des tirs au but a enfin souri aux Olympiens pour faire basculer le parcours européen des Phocéens du bon côté de la force. Cette fois, les jambes n’ont pas tremblé. Et Pau López, simple spectateur de la séance contre le Pana, a sorti l’arrêt qu’il fallait, face à António Silva. « Vous savez que je ne suis pas fort aux tirs au but , souriait-il face aux journalistes en zone mixte. Je l’assume, je peux m’améliorer. Ce matin, on a parlé avec Rubén (Blanco) et on a décidé avant le match de quel côté plonger, comme ça, je n’y pensais pas. » Un travail d’équipe, pour une revanche éclatante. La tête froide, et le cœur chaud.

Propos recueillis par QB en zone mixte.

Par Quentin Ballue, au Vélodrome pour SOFOOT.com