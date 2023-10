OM : Gattuso appelé au tableau

L'envie montrée par l'OM face à Brighton, comme à Monaco, est un bon début. Mais les hommes de Gennaro Gattuso vont maintenant devoir montrer autre chose, tactiquement, pour tenir sur la durée, à l'image de la rencontre face aux Seagulls : convaincante d'abord, mais finalement inaboutie.

Pendant 45 minutes, le plan de Gennaro Gattuso était limpide, et s’est déroulé sans accroc. Face au Brighton de De Zerbi, l’Italien avait tout prévu pour éviter de subir les vagues des Seagulls , qui se goinfrent des espaces qu’ils créent en aspirant leurs adversaires très haut sur le terrain. Sûrement inspiré par Aston Villa le week-end dernier, Gattuso voulait à tout prix couper la relation entre le bas du bloc adverse et les cinq joueurs offensifs, ce que l’OM a parfaitement réussi à faire en première période, tout en plantant deux buts. Problème : les Marseillais n’ont pas tenu la durée, et ont ensuite reculé, jusqu’à la chute, inévitable.

Des idées, mais pas de jambes

Avec une avance de deux pions, ce changement tactique aurait pu être volontaire. Mais loin de là, a avoué Gennaro Gattuso, honnête, après la rencontre : « Même à 2-0, la stratégie était la même : ne pas être attiré. On l’a finalement été, et on l’a payé, parce qu’ils ont ensuite réussi à atteindre leurs cinq joueurs devant, notamment après l’heure de jeu. On n’a pas réussi à continuer à presser. On a commencé à être en retrait, ce qu’on ne peut pas faire contre Brighton. On ne peut pas attendre en 4-5-1 et prier. » Alors, comment expliquer cette volte-face ?…

Par Adrien Hémard-Dohain, au Vélodrome pour SOFOOT.com